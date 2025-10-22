Assist di 60 metri con le mani | Pope come un quarterback
Il Newcastle non fa prigionieri: un buon Benfica (diverse occasioni costruite davanti alla porta e qualche necessaria parata salvifica di Pope) si inchina alla squadra di Howe per 3-0 in Champions League. Apre le danze Gordon, completa il lavoro la doppietta di Barnes. Il 2-0 si sviluppa a partire dal rinvio del portiere Pope, che lancia Barnes per un gol bellissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nella giornata di Champions di ieri si sono segnati 43 gol, ma la giocata più bella è arrivata da un portiere. Nick Pope ha servito un assist per il secondo gol del Newcastle con un lancio di 50 metri. E fin qui niente di clamoroso, se non fosse che il lancio l’ha eff - facebook.com Vai su Facebook
