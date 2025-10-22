Asset russi per aiutare Kiev nell' Ue manca il consenso | i dubbi del Belgio e la prudenza di Meloni

Alla vigilia del Consiglio europeo in agenda domani, 23 ottobre, l'utilizzo degli asset russi per finanziare un prestito dell'Ue all'Ucraina resta un nodo: tra i capi di governo degli Stati membri non c'è infatti unanimità sull'argomento."Sulla questione dei prestiti di riparazione per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it

