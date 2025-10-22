Asset russi Cremlino all’Italia | non sia complice del furto del secolo

Imolaoggi.it

L'utilizzo degli asset russi congelati nell'ambito delle sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina si configurerebbe come un reato finanziario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

asset russi cremlino all8217italia non sia complice del furto del secolo

