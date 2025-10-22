Assemblea segreta della Lega scoppia la polemica nel centrodestra valtellinese

Tornano le diatribe tra gli alleati di centrodestra di Valtellina e Valchiavenna. Come già accaduto in passato, sono Forza Italia e Fratelli d’Italia ad alzare la voce contro l’alleato della Lega. Nel mirino, questa volta, l’assemblea degli amministratori della Provincia di Sondrio convocata per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it