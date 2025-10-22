Assalto ultrà il sociologo | Basket sulla scia del calcio Stessa violenza
Roma, 22 ottobre 2025 – Facile dire che “il basket è uno sport per famiglie” (Gianni Petrucci, presidente federale, dopo la mattonata assassina a Raffaele Marianella ). Ma anche se la situazione delle tifoserie cestistiche negli ultimi anni è progressivamente migliorata, e gli ultrà più accesi o meno raccomandabili sono recintati dentro le gabbie di plexiglas di molti dei vetustissimi palasport italiani, la realtà resta lontana da ambizioni domenicali senza macchie. Basta accedere all’Osservatorio manifestazioni sportive del Viminale, per scoprire, nella ’Determinazione n. 42’ del 15 ottobre scorso, che ben cinque partite di A2 di basket in calendario nelle prossime settimane si sono meritate il rinvio all’autorità di sicurezza “per l’adozione di misure restrittive”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del #Pistoia: tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono i tre ultras fermati a #Rieti per l'assalto al #pullman dei tifosi del Pistoia Basket che ha provocato la morte dell'autista. Sui loro profili social immagini di Mussolini. Dovranno rispondere di omicidio volontario - X Vai su X
Napoli Basket, nuovo assalto a Mitrou-Long: stavolta l'affare si farà? - Dopo una telenovela durata un paio di mesi, con vari dietro front, il dilemma del play potrebbe essere vicino ad una soluzione. Come scrive ilmattino.it
Basket - "B» maschile. Bcl prova il nuovo assalto. Obiettivo cadetti nazionali - Ultimi giorni di vacanza per il Bcl che, lunedì 18 agosto, al "Palatagliate", comincerà la preparazione atletica per la stagione 2025- Secondo lanazione.it