Roma, 22 ottobre 2025 – Facile dire che “il basket è uno sport per famiglie” (Gianni Petrucci, presidente federale, dopo la mattonata assassina a Raffaele Marianella ). Ma anche se la situazione delle tifoserie cestistiche negli ultimi anni è progressivamente migliorata, e gli ultrà più accesi o meno raccomandabili sono recintati dentro le gabbie di plexiglas di molti dei vetustissimi palasport italiani, la realtà resta lontana da ambizioni domenicali senza macchie. Basta accedere all’Osservatorio manifestazioni sportive del Viminale, per scoprire, nella ’Determinazione n. 42’ del 15 ottobre scorso, che ben cinque partite di A2 di basket in calendario nelle prossime settimane si sono meritate il rinvio all’autorità di sicurezza “per l’adozione di misure restrittive”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assalto ultrà, il sociologo: “Basket sulla scia del calcio. Stessa violenza”