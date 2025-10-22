Assalto pullman | Rossi ' serve commissione di inchiesta parlamentare sul tifo'
Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Uno strano silenzio da parte di chi, di fronte a certi fatti di cronaca, non perde occasione per commentare come un qualsiasi influencer. Non si perde mai occasione per puntare il dito quando la violenza riguarda ‘il diverso', un manifestante o un migrante. Quando però la violenza nasce altrove, quando affiora in contesti che toccano certe aree o ambienti, allora tutto tace". Lo scrive il deputato del Pd Andrea Rossi in un lungo post pubblicato sui social. "Non si tratta di fare propaganda o di usare un episodio per colpire l'avversario politico. Sarebbe stupido, e anche ingiusto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
