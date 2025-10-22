Assalto pullman Pistoia basket supertestimone minore ha indicato agli investigatori i tre ultras Daspo per altre 9 persone

Mentre si cercano altri eventuali complici dell’assalto, un ragazzino, poco più che adolescente, è stato ascoltato dagli investigatori come testimone chiave della sassaiola contro il bus sulla superstrada Rieti-Terni. Proprio lì, nei pressi dello spartitraffico, un assalto a sassate contro un pullman di tifosi del Pistoia Basket ha provocato la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del mezzo. Un mattone, scagliato, ha infranto il parabrezza colpendolo mortalmente. Il giovane testimone, ascoltato in audizione protetta dalla Squadra Mobile e dalla Digos della Questura di Rieti, ha fornito elementi decisivi per le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

