Assalto pullman Pistoia basket supertestimone minore ha indicato agli investigatori i tre ultras Daspo per altre 9 persone
Mentre si cercano altri eventuali complici dell’assalto, un ragazzino, poco più che adolescente, è stato ascoltato dagli investigatori come testimone chiave della sassaiola contro il bus sulla superstrada Rieti-Terni. Proprio lì, nei pressi dello spartitraffico, un assalto a sassate contro un pullman di tifosi del Pistoia Basket ha provocato la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del mezzo. Un mattone, scagliato, ha infranto il parabrezza colpendolo mortalmente. Il giovane testimone, ascoltato in audizione protetta dalla Squadra Mobile e dalla Digos della Questura di Rieti, ha fornito elementi decisivi per le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
In lacrime davanti all'avvocato. "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia". Queste le prime dichiarazioni espresse da uno dei tre fermati per l'assalto al pullman di tifosi di basket, il più giovane, Kevin Pellacchia - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, parla a Ignoto X Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista. Tre ultrà in carcere - Rieti – Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Da ilsecoloxix.it
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Come scrive tg24.sky.it
Assalto al pullman del Pistoia basket, tutti gli aggiornamenti sulle indagini - Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, l’assalto con sassi e mattoni pianificato nelle chat dei tifosi della squadra di basket di Rieti. lanazione.it scrive