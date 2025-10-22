Assalto fallito alla banca spaccata vetrina all' ingresso | ladri in fuga

Momenti di tensione all’alba di oggi a Nocera Inferiore, quando un gruppo di ladri ha tentato di introdursi nella filiale della Deutsche Bank, situata tra via Roma e via Astuti. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando almeno quattro malviventi hanno forzato la porta di vetro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo aver fallito l'assalto agli Eisner Award, di Joey Esposito e Sean Von Gorman vince il premio ai Ringo Awards! Sono molto contento che una proposta così bizzarra e fuori dagli schemi abbia avuto un giusto ri - facebook.com Vai su Facebook

Sulemana fa paura alla Juve, Cabal salva Tudor. Ma anche contro l'Atalanta, i bianconeri non convincono: fallito l'assalto al primato. #JuventusAtalanta - X Vai su X

Furto con spaccata a una banca di Troina, tre fermati - Tre persone sono state fermate dai carabinieri a Troina dopo che dei banditi hanno rubato, con la tecnica della 'spaccata' utilizzando un escavatore, la cassaforte del bancomat di un istituto di credi ... Riporta msn.com

Assalto notturno al bancomat, lo fanno esplodere con il gas e danneggiano la facciata dell’edificio - Deflagrazione potentissima ma la cassa automatica ha resistito e la banda è fuggita a mani vuote ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it