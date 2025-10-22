Assalto fallito alla banca spaccata vetrina all' ingresso | ladri in fuga

Momenti di tensione all’alba di oggi a Nocera Inferiore, quando un gruppo di ladri ha tentato di introdursi nella filiale della Deutsche Bank, situata tra via Roma e via Astuti. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando almeno quattro malviventi hanno forzato la porta di vetro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

