assalto allo sportello bancomat carabinieri subito sul posto e i malviventi fuggono nei campi

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cortelona e Genzone, della compagnia di Stradella, si trovava ad appena una decina di metri dal punto dell'esplosione. Mancavano pochi minuti alle 3.30, nella notte tra lunedì e ieri, quando dei malviventi hanno fatto saltare il bancomat della Banca Centropadana, in via Forni a Inverno e Monteleone. Il botto, oltre a svegliare i residenti, è stato sentito dai militari che già si trovavano nelle vicinanze proprio per un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione e repressione di simili episodi, purtroppo frequenti nel Pavese, con ripetute azioni notturne di bande che spaziano anche dal Lodigiano al Piacentino.

