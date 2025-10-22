Rieti, 22 ottobre 2025 – Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i Daspo per 9 ultrà della Sebastiani basket Rieti coinvolti nell' assalto al pullman dei tifosi di Pistoia. “A seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l'incontro di Basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000 - si legge in una nota diramata dalla Questura - durante i quali ha perso drammaticamente la vita l'autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite, il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, valutati gli elementi raccolti dal personale della Polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi Ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, daspo per 9 ultras di Rieti