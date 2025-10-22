Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia daspo per 9 ultras di Rieti
Rieti, 22 ottobre 2025 – Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i Daspo per 9 ultrà della Sebastiani basket Rieti coinvolti nell' assalto al pullman dei tifosi di Pistoia. “A seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l'incontro di Basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000 - si legge in una nota diramata dalla Questura - durante i quali ha perso drammaticamente la vita l'autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite, il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, valutati gli elementi raccolti dal personale della Polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi Ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In lacrime davanti all'avvocato. "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia". Queste le prime dichiarazioni espresse da uno dei tre fermati per l'assalto al pullman di tifosi di basket, il più giovane, Kevin Pellacchia - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, parla a Ignoto X Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, daspo per 9 ultras di Rieti - La durata del Daspo "sarà di 5 anni per 8 tifosi, mentre uno di loro, non potrà assistere a manifestazioni sportive per ... Lo riporta msn.com
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista. Tre ultrà in carcere - Rieti – Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Riporta ilsecoloxix.it
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Agguato organizzato in chat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, tre ultrà fermati. Segnala tg24.sky.it