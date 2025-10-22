Assalto al pullman Daspo per nove ultrà di Rieti

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del questore di Rieti, Pasquale Fiocco, per le violenze dopo l'incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000. Cinque anni di stop per 8 tifosi e 9 anni per uno di loro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Assalto al pullman, Daspo per nove ultrà di Rieti

assalto pullman daspo noveAssalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini ... Scrive tg24.sky.it

assalto pullman daspo noveEmessi 9 Daspo per gli ultrà di Rieti dopo l'attacco al pullman del Pistoia Basket - Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i Daspo per 9 ultrà della Sebastiani basket Rieti coinvolti nell'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia. Secondo ansa.it

assalto pullman daspo noveAssalto al pullman, parla a Ignoto x Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - In carcere sono finiti Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Come scrive tg.la7.it

