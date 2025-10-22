Assalto al pullman Daspo per nove ultrà di Rieti
La decisione del questore di Rieti, Pasquale Fiocco, per le violenze dopo l'incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000. Cinque anni di stop per 8 tifosi e 9 anni per uno di loro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In lacrime davanti all'avvocato. "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia". Queste le prime dichiarazioni espresse da uno dei tre fermati per l'assalto al pullman di tifosi di basket, il più giovane, Kevin Pellacchia - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, parla a Ignoto X Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - X Vai su X
Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini ... Scrive tg24.sky.it
Emessi 9 Daspo per gli ultrà di Rieti dopo l'attacco al pullman del Pistoia Basket - Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i Daspo per 9 ultrà della Sebastiani basket Rieti coinvolti nell'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia. Secondo ansa.it
Assalto al pullman, parla a Ignoto x Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - In carcere sono finiti Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Come scrive tg.la7.it