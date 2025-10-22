Assalto al pullman Daspo di cinque anni per nove ultrà
La decisione del Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, per le violenze dopo l'incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In lacrime davanti all'avvocato. "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia". Queste le prime dichiarazioni espresse da uno dei tre fermati per l'assalto al pullman di tifosi di basket, il più giovane, Kevin Pellacchia - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman, parla a Ignoto X Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - X Vai su X
Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, questore di Rieti emette Daspo per nove ultras reatini ... Si legge su tg24.sky.it
Rieti, ultrà dell'assalto al pullman di Pistoia intercettati: «Si doveva mirare più in basso» - Nella frase intercettata negli uffici della Questura di Rieti, da uno dei 12 ultrà della curva “Terminillo” identificati ... Riporta ilmessaggero.it
Assalto al pullman, parla a Ignoto x Andrea Santoprete, ex leader della Brigata Veleno di basket Rieti - In carcere sono finiti Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Scrive tg.la7.it