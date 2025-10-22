Assalto al bus dei tifosi e omicidio dell’autista gli aggiornamenti sulle indagini Diretta

Firenze, 22 ottobre 2025 – Continuano gli accertamenti e le indagini per definire le responsabilità nell’assalto mortale avvenuto poco fuori dalla città di Rieti. Dove un gruppo di ultrà reatini avrebbe ucciso, in una sassaiola, Raffaele Marianella, uno dei due autisti sul bus dei sostenitori di Pistoia che stavano tornando a casa dopo la vittoriosa trasferta contro la stessa Sebastiani Rieti nel campionato di A2 di basket. Al lavoro la procura di Rieti. Sono tre i tifosi reatini attualmente in carcere, mentre continuano gli accertamenti sulla posizione di altri sostenitori. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto al bus dei tifosi e omicidio dell’autista, gli aggiornamenti sulle indagini. Diretta

Approfondisci con queste news

Sono stati fermati tre tifosi reatini per l’assalto al pullman dei supporter pistoiesi in cui è morto Raffaele Marianella. Si tratta di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, individuati dopo 24 ore di indagini dalla procura e dalla squadra mobile di - facebook.com Vai su Facebook

#Rieti L'#assalto al #pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, costato la vita ad un autista. L’avvocato Andrea Vella, difensore di Kevin Pellecchia, uno degli accusati, al #GR1: "Il mio assistito vorrebbe parlare con i familiari della vittima”. Di @elenapababaloni - X Vai su X

Assalto al bus dei tifosi e omicidio dell’autista, gli aggiornamenti sulle indagini. Diretta - Continua l’attività investigativa della procura di Rieti dopo la morte di Raffaele Marianella, l’uomo dipendente della ditta di pullman che accompagnava i sostenitori toscani e che è stato ferito a mo ... Scrive lanazione.it

Rieti, tre ultrà fermati per l'assalto al bus di Pistoia. Sono legati all'estrema destra. Sebastiani a porte chiuse - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Secondo ilmessaggero.it

Nove Daspo dopo l'assalto al bus dei tifosi - RIETI: Nella sassaiola contro il pullman dei supporter del Pistoia Basket è morto uno degli autisti. Riporta toscanamedianews.it