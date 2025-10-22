Assalto al bus dei tifosi del Pistoia eseguiti nove Daspo a Rieti Intanto dalle ingadini spuntano pure alcune frasi choc

Le indagini sull’assalto al bus dei tifosi del Pistoia, avvenuto domenica scorsa dopo la gara di Serie A2 di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000, si arricchiscono di nuovi sviluppi. Dopo la tragedia in cui ha perso la vita l’autista del pullman, Raffaele Marianella, colpito al volto da una pietra lanciata contro il parabrezza, la Questura di Rieti ha emesso una serie di provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni sostenitori della squadra reatina. Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha disposto il Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per nove ultras della Real Sebastiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Assalto al bus dei tifosi del Pistoia, eseguiti nove Daspo a Rieti. Intanto dalle ingadini spuntano pure alcune frasi choc

