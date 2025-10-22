Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket | 9 Daspo agli ultrà reatini
AGI - Sono stati emessi 9 Daspo nei confronti di ultrà reatini per l'assalto al bus di tifosi che ha causato la morte dell'autista. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Rieti, Pasquale Fiocco. In seguito ai "fatti delittuosi avvenuti dopo l'incontro di Basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000 durante i quali ha perso drammaticamente la vita l'autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite - si legge in una nota - il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi Ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo)". 🔗 Leggi su Agi.it
