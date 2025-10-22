ASL di Avellino nuovo open day per la prevenzione oncologica
Nuovo open day dell’Asl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
