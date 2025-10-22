ASL di Avellino nuovo open day per la prevenzione oncologica

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo open day dell’Asl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

