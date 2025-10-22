Asl Brindisi | quaranta bodycam per la sicurezza degli operatori del 118 Entrate in funzione

Di seguito il comunicato: Sono entrate in funzione nella ASL Brindisi (Azienda Sanitaria Locale) quaranta bodycam, telecamere indossabili dagli operatori, in grado di registrare audio e video, a supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 diretto da Massimo Leone. La dotazione fornita agli operatori è composta da 25 bodycam per le postazioni territoriali mobili, 5 per le automediche, 5 per le postazioni territoriali fisse (ex-PPIT) e 5 per il modulo operativo Pma (Posto Medico Avanzato) impiegato nelle maxi-emergenze. Le finalità dell’utilizzo delle bodycam sono state precisate nel protocollo operativo elaborato dal direttore Leone e riguardano la tutela e sicurezza degli operatori sanitari in caso di eventuali episodi di aggressione fisica o verbale o comportamenti violenti, nell’ottica prioritaria di deterrenza ed eventuale documentazione ai fini medico-legali; sicurezza della scena in situazioni particolari (incidenti stradali con mezzi di trasporto di materiale pericoloso, incendio, ambienti ostili, scena del crimine, maxi-emergenze); supporto audio-video della Centrale operativa ai mezzi di soccorso non medicalizzati (India e Victor), in situazioni di elevata complessità clinicaoperativa o in caso di patologie tempo-dipendenti con imminente pericolo di vita. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

