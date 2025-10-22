Askatasuna di Torino focolaio di tubercolosi alla scuola occupata Neruda | I centri sociali mettono a rischio la salute pubblica
A Torino, un focolaio di tubercolosi si sta diffondendo all’interno dell’ex scuola Neruda di via Cirié, da tempo occupata anche da persone vicine al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita. Ne dà notizia oggi, 22 ottobre, il quotidiano La Stampa, secondo cui il primo caso risalirebbe. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Focolaio di tubercolosi allo Spazio Neruda, l’Asl presenta un esposto per “epidemia colposa”: meno di dieci i casi accertati, tra cui due bambini - Focolaio allo Spazio Neruda, esposto per epidemia colposa; meno di dieci contagi, profilassi all'Amedeo di Savoia ... Scrive giornalelavoce.it
Askatasuna, la guerra continua: sanzioni a Comuni che regolarizzano - Taglio dei fondi per i Comuni che non rispettano le norme della Regione sul riutilizzo dei beni occupati. rainews.it scrive