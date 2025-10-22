Askatasuna di Torino focolaio di tubercolosi alla scuola occupata Neruda | I centri sociali mettono a rischio la salute pubblica

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un focolaio di tubercolosi si sta diffondendo all’interno dell’ex scuola Neruda di via Cirié, da tempo occupata anche da persone vicine al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita. Ne dà notizia oggi, 22 ottobre, il quotidiano La Stampa, secondo cui il primo caso risalirebbe. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

askatasuna torino focolaio tubercolosiAskatasuna di Torino, focolaio di tubercolosi alla scuola occupata Neruda: "I centri sociali mettono a rischio la salute pubblica" - A Torino, un focolaio di tubercolosi si sta diffondendo all’interno dell’ex scuola Neruda di via Cirié, da tempo occupata anche da persone vicine al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherit ... Come scrive torinotoday.it

askatasuna torino focolaio tubercolosiFocolaio di tubercolosi allo Spazio Neruda, l’Asl presenta un esposto per “epidemia colposa”: meno di dieci i casi accertati, tra cui due bambini - Focolaio allo Spazio Neruda, esposto per epidemia colposa; meno di dieci contagi, profilassi all'Amedeo di Savoia ... Scrive giornalelavoce.it

Askatasuna, la guerra continua: sanzioni a Comuni che regolarizzano - Taglio dei fondi per i Comuni che non rispettano le norme della Regione sul riutilizzo dei beni occupati. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Askatasuna Torino Focolaio Tubercolosi