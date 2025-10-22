Asia D’Amato le speranze per la finale all-around ai Mondiali | dove può arrivare al grande rientro?
Asia D’Amato si è qualificata alla finale del concorso generale individuale nell’ambito dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il tredicesimo punteggio (51.498) e giovedì 23 ottobre tornerà in pedana a Jakarta (Indonesia) per prendere parte alla gara che incoronerà la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio. La 22enne genovese si ripresenterà all’appuntamento a quattro anni di distanza dalla dodicesima piazza raggiunta a Kitakyushu, quando poi conquistò la medaglia d’argento al volteggio. Ottimo ritorno in campo iridato per l’azzurra, che si è lasciata alle spalle due brutti infortuni accusati nel 2023 e nel 2024 e che in terra asiatica si sta rilanciando. 🔗 Leggi su Oasport.it
