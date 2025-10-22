Asfalto dissestato e buche in via Archirafi
Sono un residente di via Archirafi una strada perennemente interessata da lavori, attualmente è in costruzione dalla parte dell'università un grande marciapiede (a mio parere inutile) con eliminazione del vecchio su cui era disegnata la pista ciclabile. Il conseguente restringimento della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
"Limite mai istituito e asfalto dissestato, è tra le strade più pericolose della città" Vai su Facebook
"Asfalto colabrodo e pericoli. Mettete mano alla Mezzina" - Residenti e automobilisti tornano sulla necessità di intervenire su una strada con un manto ... Secondo msn.com
Lavori pubblici a Varese, Clerici durissimo con Galimberti e Civati: “Gestione scandalosa. Strade disastrate, roba da terzo mondo” - L'ex assessore e segretario cittadino di Lombardia Ideale attacca la giunta di centrosinistra: "Incapacità conclamata, sembra Kabul s ... Lo riporta laprovinciadivarese.it
Asfalto da rifare in via Luigi Gallo, Sturlese: "Situazione pericolosa, si intervenga con urgenza" - Si parlerà anche della condizioni del manto stradale in via Luigi Gallo nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo. Si legge su cuneodice.it