Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.160.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il coraggio di Blanche segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 21 Ottobre 2025. Vince sempre Montalbano in replica (16.8%), riparte forte Inside (10.6%), chiusura flop per Freeze (2.7%)