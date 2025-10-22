Ascolti TV | Martedì 21 Ottobre 2025 Vince sempre Montalbano in replica 16.8% riparte forte Inside 10.6% chiusura flop per Freeze 2.7%
Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.160.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il coraggio di Blanche segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì - Ascolti tv 21 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it
Ascolti tv del 21 ottobre, Montalbano domina. Stefano De Martino non convince - E Stefano De Martino resta sempre un passo indietro rispetto a Gerry Scotti. Riporta dilei.it