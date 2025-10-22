Nella serata di ieri, Rai1 ha registrato 2.783.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha conquistato 2.160.000 spettatori con uno share del 13,8%. Su Rai2, Freeze – Chi Sta Fermo Vince! ha intrattenuto 429.000 spettatori, pari al 2,7% di share. Italia1, con Le Iene presentano: Inside, ha catturato l’attenzione di 1.358.000 spettatori (10,6%). Rai3 ha proposto Il coraggio di Blanche, seguito da 487.000 spettatori (2,5%), mentre Rete4 con È Sempre Cartabianca ha totalizzato 534.000 spettatori (4,1%). La7 ha registrato 1.479.000 spettatori (8,9%) con DiMartedì, Tv8 con X Factor ha ottenuto 795. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Martedì 21 Ottobre 2025: Montalbano Sempre Leader, Inside Riparte Bene, Freeze in Difficoltà