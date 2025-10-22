Ascolti TV Martedì 21 Ottobre 2025 | Montalbano Sempre Leader Inside Riparte Bene Freeze in Difficoltà
Nella serata di ieri, Rai1 ha registrato 2.783.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha conquistato 2.160.000 spettatori con uno share del 13,8%. Su Rai2, Freeze – Chi Sta Fermo Vince! ha intrattenuto 429.000 spettatori, pari al 2,7% di share. Italia1, con Le Iene presentano: Inside, ha catturato l’attenzione di 1.358.000 spettatori (10,6%). Rai3 ha proposto Il coraggio di Blanche, seguito da 487.000 spettatori (2,5%), mentre Rete4 con È Sempre Cartabianca ha totalizzato 534.000 spettatori (4,1%). La7 ha registrato 1.479.000 spettatori (8,9%) con DiMartedì, Tv8 con X Factor ha ottenuto 795. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Ottobre 2025. #ItaliaIsraele (+240K) sale a quasi 8 milioni. Segue #UominieDonne (+107K), #Ore14 (+13K) supera il milione. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X
Ascolti tv martedì 7 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Commissario Montalbano che affronta Raoul Bova, Bianca Berlinguer, DiMartedì e X Factor - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv 21 ottobre: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto la sfida in prima serata tra Il Commissario Montalbano su Rai1 e la soap La Notte ... Da fanpage.it
Ascolti tv ieri (21 ottobre): Montalbano inscalfibile, Le Iene volano con Garlasco, Rocío-Savino un flop - Il commissario Montalbano vince in prima serata col 16,8% di share, La Notte nel Cuore 13,8%, Freeze chiude in caduta libera, beneFloris: tutti i dati Auditel ... Lo riporta libero.it
Ascolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì - Ascolti tv 21 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it