Ascolti tv i dati del 21 ottobre 2025

Bene la replica di Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha raggiunto ben 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share. Alle spalle, in onda su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.160.000 spettatori con uno share del 13.8%. In onda su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! registra 429.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1, dopo l'anteprima di 37 minuti (1.006.000 – 4.7%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.358.000 spettatori con il 10.6%. Su Rai3 Il coraggio di Blanche segna 487.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (472.

