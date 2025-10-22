Su Rai 1 l’appuntamento del martedì sera è sempre con Il Commissario Montalbano il cui successo non è messo in discussione da nessuno, anche se viene trasmesso in replica. Se Luca Zingaretti è il re della prima serata, Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della soap La Notte nel Cuore. Mentre su Italia 1, la puntata del Le Iene – presentano Inside è stata dedicata al caso Garlasco con tutte le novità dell’inchiesta che si è riaperta dopo 20 anni dalla morte di Chiara Poggi. Su Rete 4 invece è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della tregua di Gaza, già in bilico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 21 ottobre, Montalbano domina. Stefano De Martino non convince