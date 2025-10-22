Ascolti tv del 21 ottobre Montalbano domina Stefano De Martino non convince
Su Rai 1 l’appuntamento del martedì sera è sempre con Il Commissario Montalbano il cui successo non è messo in discussione da nessuno, anche se viene trasmesso in replica. Se Luca Zingaretti è il re della prima serata, Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della soap La Notte nel Cuore. Mentre su Italia 1, la puntata del Le Iene – presentano Inside è stata dedicata al caso Garlasco con tutte le novità dell’inchiesta che si è riaperta dopo 20 anni dalla morte di Chiara Poggi. Su Rete 4 invece è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della tregua di Gaza, già in bilico. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook
"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì - Ascolti tv 21 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive
Ascolti tv ieri 21 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 21 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 21 ottobre 2025. Segnala mam-e.it
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il GF non si rialza, Blanca certezza Rai - Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giannetta si avvicina ai 4 milioni, cala Mammucari: tutti i dati Auditel ... Lo riporta libero.it