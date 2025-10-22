Ascolti TV 22 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 22 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 22 ottobre 2025. La  serata televisiva del 22 Ottobre 2025  ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con  This Is Me. Italia 1 ha offerto  The Legend Of Tarzan, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Realpolitik e Una Giornata Particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 22 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 22 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Altre letture consigliate

ascolti tv 22 ottobreAscolti tv 21 ottobre: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto la sfida in prima serata tra Il Commissario Montalbano su Rai1 e la soap La Notte ... Si legge su fanpage.it

ascolti tv 22 ottobreAscolti tv ieri (21 ottobre): Montalbano inscalfibile, Le Iene volano con Garlasco, Rocío-Savino un flop - Il commissario Montalbano vince in prima serata col 16,8% di share, La Notte nel Cuore 13,8%, Freeze chiude in caduta libera, beneFloris: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

ascolti tv 22 ottobreAscolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì - Ascolti tv 21 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 22 Ottobre