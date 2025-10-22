Ascolti tv 21 ottobre | chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e La notte nel cuore i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di martedì 21 ottobre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto la sfida in prima serata tra Il Commissario Montalbano su Rai1 e la soap La Notte nel Cuore in onda su Canale5. Nella fascia preserale l'ormai consueto confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, La Ruota della fortuna da una parte e Affari Tuoi dall'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ascolti tv 21 ottobreAscolti tv martedì 21 ottobre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore, Dimartedì - Ascolti tv 21 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it

ascolti tv 21 ottobreAscolti tv ieri 21 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 21 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 21 ottobre 2025. Si legge su mam-e.it

ascolti tv 21 ottobreAscolti tv del 21 ottobre, Montalbano domina. Stefano De Martino non convince - E Stefano De Martino resta sempre un passo indietro rispetto a Gerry Scotti. Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 21 Ottobre