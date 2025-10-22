Ascesa e declino dei Labubu? C' è già chi sta prendendo il loro posto sulle borse

Ciondolanti su qualunque modello di borsa, da quelle griffate alle low cost, nelle ultime stagioni i Labubu hanno potenziato la coolness di questi accessori. Sembra però stiano andando verso un inesorabile declino. I prezzi, infatti, sono in calo e le scorte in aumento, mentre gli sguardi modaioli si rivolgono a un nuovo gadget. Per i fashion mostriciattoli si avvicina la fine dell'hype?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

