Artico | Italia protagonista tra scienza sicurezza e il futuro Forum di Roma 2026

(Adnkronos) – Si è conclusa recentemente a Reykjavík, in Islanda, l'edizione 2025 dell'Arctic Circle Assembly, il principale network internazionale che annualmente funge da punto di incontro per governi, istituzioni di ricerca, ONG e stakeholder globali per dibattere sul futuro di una delle regioni più cruciali e vulnerabili del pianeta. Oltre 2.000 partecipanti provenienti da più di . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altre letture consigliate

"Isabella Rauti al Forum sull’Artico: è il futuro del Pianeta, va protetto con impegni e obiettivi. E l’Italia c’è, e in prima linea" - Secolo d'Italia https://www.secoloditalia.it/2025/10/isabella-rauti-al-forum-sullartico-e-il-futuro-del-pianeta-va-protetto-con-impegni- - facebook.com Vai su Facebook

"Isabella Rauti al Forum sull’Artico: è il futuro del Pianeta, va protetto con impegni e obiettivi. E l’Italia c’è, e in prima linea" - @SecolodItalia1 https://secoloditalia.it/2025/10/isabella-rauti-al-forum-sullartico-e-il-futuro-del-pianeta-va-protetto-con-impegni-e-o - X Vai su X

Artico: Italia protagonista tra scienza, sicurezza e il futuro Forum di Roma 2026 - Si è conclusa recentemente a Reykjavík, in Islanda, l'edizione 2025 dell'Arctic Circle Assembly, il principale network internazionale che annualmente funge da punto di incontro per gover ... msn.com scrive

Dalla «Davos dei ghiacci» a Roma: l’Italia porta al Cnr il forum su scienza, governance e nuove rotte artiche - La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti chiude l'Arctic Circle Assembly e annuncia il “Polar Dialogue”: la Capitale ospiterà il confronto su clima, rotte e sicurezza. Scrive msn.com