Arteta elogia l' eccezionale Gyokeres dopo che lo svedese ha segnato una doppietta nella battaglia dell’Atletico

2025-10-21 23:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha salutato Viktor Gyokeres come “eccezionale” dopo che l’attaccante ha segnato una doppietta mentre i Gunners hanno battuto l’Atletico Madrid per 4-0 mantenendo il loro inizio perfetto nella stagione di Champions League di questa stagione. Gyokeres, che ha segnato per la prima volta in Europa con il suo nuovo club, ha dato al risultato la proverbiale ciliegina sulla torta dopo che Gabriel e Gabriel Martinelli avevano regalato ai padroni di casa un vantaggio di due gol all’Emirates estendendo a sette il record di vittorie consecutive dell’Arsenal contro squadre spagnole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com