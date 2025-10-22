Art Basel Paris 2025 | la città si trasforma in una galleria a cielo aperto
Dal 24 al 26 ottobre 2025, con giornate preview il 22 e 23 ottobre, il Grand Palais di Parigi accoglie l’edizione 2025 di Art Basel Paris, la seconda nella sua nuova sede. La fiera si conferma così uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, con oltre 200 gallerie provenienti da 41 paesi. Tre prospettive sull’arte. L’edizione si sviluppa attraverso diverse sezioni che offrono un’esperienza completa e variegata. Il cuore pulsante resta il corpo principale della fiera, dove le gallerie storiche e contemporanee presentano programmi completi, capaci di parlare sia ai collezionisti più esperti sia al pubblico curioso. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Art Basel Paris 2025 • Louis Vuitton presenta la nuova collezione con un polipo di Murakami https://ift.tt/egbvowF - X Vai su X
Prêts, partez, c'est partie! Art Basel Paris 2025 VIP preview (on invitation) 22 - 23 ottobre 2025 Public days 24 - 26 ottobre 2025 "Dadamaino. Volumi" curated by Flaminio Gualdoni Frittelli arte contemporanea Premise section | 1st floor | booth J6 #artbasel #Art - facebook.com Vai su Facebook
Art Basel Paris 2025: la città si trasforma in una galleria a cielo aperto - Tra gli eventi più attesi, l’imponente scultura di Takashi Murakami per Louis Vuitton, simbolo del dialogo t ... Segnala panorama.it
Art Basel Paris 2025. Un «Abstraktes Bild» di Gerhard Richter si candida come pezzo simbolo della fiera - Venduta per 23 milioni di dollari da Hauser & Wirth, l'opera per importanza, qualità e valutazione merita di prendersi un posto di copertina sul resoconto di questa edizione Art Basel Paris 2025 ha so ... ilgiornaledellarte.com scrive
Art Basel Paris. C’è una «mostra» di Picasso in fiera - Nahmad Contemporary presenta nove opere raramente esposte del maestro spagnolo che attraversano cinquant’anni di trasformazione artistica, offrendo un’esperienza visiva irripetibile ... ilgiornaledellarte.com scrive