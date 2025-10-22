Arriva un nuovo protagonista nel mondo dei browser | ChatGPT Atlas che integra l’intelligenza artificiale nella navigazione Potrà perfino prenotare voli da solo

P er quasi vent’anni, aprire Internet ha significato una cosa sola: aprire Google. “Lui” è stato il portone principale del web, l’oggetto digitale che tutti abbiamo cominciato a usare e usiamo senza pensarci. Ma nel mondo della tecnologia, nessun trono è eterno. E ora, un nuovo sfidante bussa alla porta con un bagaglio pieno di intelligenza artificiale. Si chiama Atlas ed è il primo browser creato da OpenAI, la società di Sam Altman che ha portato ChatGPT nelle conversazioni quotidiane di milioni di persone. La prima tesi di laurea discussa da un’intelligenza artificiale, a Cassino X Google non è più da solo: ora c’è anche ChatGpt Atlas. 🔗 Leggi su Iodonna.it

