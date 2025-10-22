Modena, 22 ottobre 2025 – Nell’idea comune serviranno ad implementare la sicurezza in alcune macroaree ritenute a rischio, problematiche. Infatti nelle ‘zone’ sensibili indicate non potranno entrarvi soggetti ritenuti pericolosi o comunque con precedenti per svariati reati. Dopo Milano, Bologna, Napoli, Roma, Reggio e Firenze anche a Modena arrivano le ’zone rosse’. Anzi, la grande zona rossa, quelòla che abbraccia per capirci la stazione dei treni, delle corriere, la zona Tempio, il parco XXII Aprile e viale Gramsci, tutte aree spesso teatro di importanti episodi criminali. A inizio anno, lo ricordiamo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva inviato ai prefetti una direttiva per sottolineare l’importanza di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva la 'zona rossa' a Modena: stazioni, Gramsci e parco XXII Aprile: controlli serrati