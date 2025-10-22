Arriva la social card da 500 euro per fare la spesa | chi sono i 1.500 riminesi che ne hanno diritto

E’ stata pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2025 per i residenti del Comune di Rimini. L'elenco dei beneficiari viene stilato dall'Inps e trasmesso ai singoli Comuni, i quali provvedono alla pubblicazione e alla comunicazione. L’elenco, anonimizzato per codice di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

- Arriva il nuovo filtro - Ed ecco a cosa servirà. #instagram #social #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook

Road to Social Change arriva a Napoli! Ieri la tappa dedicata agli studenti del Sud Italia sul tema Food. Obiettivo: formare nuovi Social Change Manager, giovani pronti a guidare le imprese verso competitività e impatto positivo, ambassador della Sostenibilit - X Vai su X

Carta Dedicata a te, arriva la social card da 500 euro: tutto quello che c'è da sapere - Parte da oggi, 1° settembre, la possibilità di utilizzare la social card Dedicata a Te per l'acquisto di alimenti, carburante e abbonamenti per i mezzi pubblici. Scrive tg24.sky.it

Social card «Dedicata a te», 500 euro per 1,3 milioni di italiani: come funziona, quando arriva e chi ne ha diritto - Per la social card «Dedicata a te» sono stanziati 676 milioni, 500 euro a tessera, con un aumento di 40,3euro, e 30mila beneficiari i più, 1. Secondo corriereadriatico.it

Dedicata a Te, la carta acquisti da 500 euro cambia. Quando arriva, chi la riceve e in cosa si può spendere: tutte le novità sulla social card - Non si presenta domanda: l’INPS elabora gli elenchi dei beneficiari e li invia ai Comuni, che comunicano direttamente l’assegnazione. Riporta leggo.it