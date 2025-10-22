Arriva il 90% aderisce allo sciopero I sindacati all’azienda | Ora troviamo un accordo

Massiccia l’adesione allo sciopero da parte degli autisti di Arriva Italia allo sciopero di 4 ore, dalle 17 alle 21 di martedì 22 ottobre. Sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri per protestare contro l’azienda di trasporto. “Dal presidio allestito fuori dalla stazione di Bergamo vicino alla sede del gruppo Arriva Italia abbiamo e dai nostri riscontri rileviamo che circa il 90% degli autisti abbia partecipato allo sciopero – dichiara Pasquale Salvatore, segretario generale della Fit Cisl Bergamo -. Come organizzazioni sindacali siamo soddisfatti della grossa partecipazione allo sciopero perché in qualche modo questo significa che abbiamo ben rappresentato le criticità legate alla situazione ed i sentimenti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

