Arrestata col marito perché trovata in possesso di cocaina hashish e marijuana | 29enne torna libera

Torna in libertà la ventinovenne, Rosaria Carella, che, all'inizio del mese, era stata arrestata, assieme al marito, perché trovati in possesso di due chili e 600 grammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, nonché dell'attrezzatura idonea al confezionamento dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

