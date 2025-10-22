Arredi per treni trasporti e formaggi | quanto fatturano e chi c' è dietro alle imprese più ricche di Carini

In quelli che sembrano semplici capannoni industriali, appena fuori Palermo, si lavora ogni giorno con ambizione globale e per contribuire alla crescita del Pil siciliano. Perché è nella zona industriale di Carini che tante imprese nate da storie familiari hanno saputo trasformarsi in gruppi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it