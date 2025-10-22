Armato di coltello minaccia la cassiera dello stabilimento | arrestato a Nettuno

Nettuno, 22 ottobre 2025 – I carabinieri della stazione di Nettuno, con il prezioso supporto in fase esecutiva dei colleghi della stazione di Roma Tomba di Nerone, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica locale, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata rapina aggravata in concorso, commessa il 12 giugno scorso. L’episodio si era consumato all’interno di un noto stabilimento balneare di Nettuno, dove una donna, di 38 anni, impegnata nelle mansioni di cassiera, era stata improvvisamente minacciata da un individuo armato di coltello che le aveva intimato di consegnare l’incasso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

