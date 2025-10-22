Armani si apre al capitale esterno | L’Oréal tra i possibili investitori

L’Oréal si appresta a entrare nel capitale di Armani, confermando l’intenzione di acquisire una quota iniziale del 15% in linea con le disposizioni testamentarie volute dal fondatore scomparso. Questa potenziale operazione segue la recente maxi acquisizione della divisione beauty del gruppo Kering, che ha segnato un nuovo capitolo nella strategia di espansione del colosso francese nel settore del lusso. L’Oréal rafforza la sua posizione nel lusso globale. Domenica scorsa, L’Oréal ha ufficializzato l’acquisto per 4 miliardi di euro della divisione cosmetica di Kering, consolidando la sua leadership nel mercato della bellezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

