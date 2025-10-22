Armani si apre al capitale esterno | L’Oréal tra i possibili investitori

L’Oréal si appresta a entrare nel capitale di Armani, confermando l’intenzione di acquisire una quota iniziale del 15% in linea con le disposizioni testamentarie volute dal fondatore scomparso. Questa potenziale operazione segue la recente maxi acquisizione della divisione beauty del gruppo Kering, che ha segnato un nuovo capitolo nella strategia di espansione del colosso francese nel settore del lusso. L’Oréal rafforza la sua posizione nel lusso globale. Domenica scorsa, L’Oréal ha ufficializzato l’acquisto per 4 miliardi di euro della divisione cosmetica di Kering, consolidando la sua leadership nel mercato della bellezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Armani si apre al capitale esterno: L’Oréal tra i possibili investitori

Leggi anche questi approfondimenti

La domenica di Serie A Unipol Corporate 2025/26 si apre con il match tra Banco di Sardegna Sassari ed EA7 Emporio Armani Milano Segui la partita in diretta su LBA TV: https://bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport #LBATV #GamedayEveryday - facebook.com Vai su Facebook

Il Gruppo @armani apre un nuovo capitolo della sua storia manageriale, nominando Giuseppe Marsocci nuovo amministratore delegato. https://f.mtr.cool/ebfgbqqzqb #armani #marsocci #lusso #moda #economymagazine - X Vai su X

La successione di Armani apre a Lvmh, Essilux e L’Oréal per la vendita - Continuità gestionale con i manager e la famiglia e futuro riassetto azionario in alleanza con uno dei big internazionali del lusso. ilsole24ore.com scrive

Armani: L'Oreal, valuteremo attentamente prospettiva ingresso nel capitale - L'Ore'al considerera' attentamente l'opzione menzionata da Giorgio Armani nel suo testamento, in merito a un ingresso nel capitale della casa di moda da ... Lo riporta ilsole24ore.com