Intitolare a Giorgio Armani il palazzetto dello sport Salvador Allende. La proposta, avanzata da Fratelli d’Italia in consiglio comunale ha scatenato proteste dentro e fuori dall’aula. Bagarre e insulti durante la seduta di ieri sera, in cui l’ordine del giorno è stato discusso, hanno causato il rinvio del voto a giovedì. "Da tempo non si vedeva una partecipazione così ampia in una seduta di consiglio. Una partecipazione variegata, che ha visto presenti tanti liberi cittadini e associazioni a dimostrazione di quanto sia divisiva nella nostra città la proposta della destra di cancellare il nome di Allende dal palazzetto dello sport", sottolineano in una nota congiunta le forze di centrosinistra, condividendo un video della bagarre in aula e segnalando "l’atteggiamento aggressivo di due consiglieri comunali, che si sono scagliati contro il pubblico, richiedendo addirittura l’intervento fisico dei loro stessi colleghi per fermarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armani al posto di Allende. È bagarre in Consiglio