Arisa | Il successo è complesso e rende soli
Arisa ha pubblicato un nuovo singolo, Nuvole, che parla di relazioni tossiche. L'artista ha parlato del cambiamento che ha subito col successo e del desiderio di voler tornare a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
