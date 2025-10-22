Arisa | Il successo è complesso e rende soli

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arisa ha pubblicato un nuovo singolo, Nuvole, che parla di relazioni tossiche. L'artista ha parlato del cambiamento che ha subito col successo e del desiderio di voler tornare a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

arisa il successo 232 complesso e rende soli

© Ildifforme.it - Arisa: “Il successo è complesso e rende soli”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Arisa Successo 232 Complesso