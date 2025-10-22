Arisa ha pubblicato un nuovo singolo, Nuvole, che parla di relazioni tossiche. L'artista ha parlato del cambiamento che ha subito col successo e del desiderio di voler tornare a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Arisa: “Il successo è complesso e rende soli”