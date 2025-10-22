Argos Tc Padova sconfigge il Tc Cagliari e sale al secondo posto in classifica
Strepitosa vittoria dell’Argos Tc Padova contro il Tc Cagliari. In via Libia le patavine superano il team sardo scippandogli la seconda posizione. Partono subito le migliori giocatrici, per l’Argos la spagnola Andrea Lazaro Garcia De Mateos opposta a Nuria Brancaccio. Una partita tra giocatrici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il programma della terza giornata maschile e femminile di Serie A1 by BMW in programma domani Girone 1 maschile Park Tennis Club Genova TC Crema Match Ball Firenze Country Club CT Palermo Girone 1 femminile TC Padova Argos TC Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Il programma della terza giornata maschile e femminile di Serie A1 by BMW in programma domani Girone 1 maschile Park Tennis Club Genova TC Crema Match Ball Firenze Country Club CT Palermo Girone 1 femminile TC Padova Argos TC Cagliari - X Vai su X
Argos Tc Padova sconfigge il Tc Cagliari e sale al secondo posto in classifica - Sui campi di via Libia le patavine superano il team sardo scippandogli anche la seconda posizione in graduatoria ... Da padovaoggi.it
A Roma un pareggio che sta stretto per l'Argos Tc Padova - Domenica prossima in casa contro il Tc Cagliari dobbiamo puntare alla vittoria per il secondo posto, recuperando anche Carolina Gasparini ancora in in ... Lo riporta padovaoggi.it