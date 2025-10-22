Argos Tc Padova sconfigge il Tc Cagliari e sale al secondo posto in classifica

22 ott 2025

Strepitosa vittoria dell’Argos Tc Padova contro il Tc Cagliari. In via Libia le patavine superano il team sardo scippandogli la seconda posizione. Partono subito le migliori giocatrici, per l’Argos la spagnola Andrea Lazaro Garcia De Mateos opposta a Nuria Brancaccio. Una partita tra giocatrici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

