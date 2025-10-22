Area marina protetta è polemica | Parco e Comuni non fanno niente

L’estate e il turismo di massa sono passati, le polemiche sull’Area marina protetta delle Cinque Terre no. A rilanciare sulla mancata tutela dell’area è la Comunità marinara delle Cinque Terre. "Nell’estate 2025, non sarà sfuggito il frenetico andirivieni dei 165 noleggi di natante autorizzati e neppure i moltissimi accosti alla Marina di Manarola delle ormai numerose navi di linea autorizzate con oltre 600 passeggeri. Ci piacerebbe sapere, solo per curiosità statistica – spiega la Comunità in una nota – se le navi che attraccano sono quelle dichiarate negli orari tabellati oppure se sono di più". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Area marina protetta, è polemica: "Parco e Comuni non fanno niente"

