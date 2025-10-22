archivi aperti foto della nostra storia

Che ruolo hanno avuto le fotografie nella narrazione storica? Una risposta potrebbe arrivare dalla Rete Fotografia che, in occasione dell'ottantesimo dalla Liberazione, presenta l'XI edizione di Archivi Aperti che si intitola proprio: Fotografia resistente: il ruolo delle immagini nella narrazione storica. Fino al 26 ottobre si potrà partecipare alle visite guidate gratuite ai patrimoni fotografici, a incontri e laboratori, in 10 regioni, in occasione delle quali, archivi e musei pubblici e privati apriranno le proprie porte a tutti, scuole comprese (occorre prenotarsi su archiviaperti.it) In Lombardia, terra natale degli Archivi Aperti, sono coinvolti 28 enti, ricco anche il calendario degli eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

