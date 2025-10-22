Architetture di Napoli | il podcast sui palazzi e chiese di Napoli
Martedì 21 ottobre alle ore 17.00 è stato presentato nella sede della Fondazione Banco di Napoli, nello storico Palazzo Ricca, il nuovo podcast “Architetture di Napoli: palazzi e chiese che parlano” disponibile su Spotify e YouTube. Il podcast è stato prodotto da Francesco Carignani, anche autore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Archivio di Stato di Napoli ospiterà l'incontro "Architetture in Spagna. Tra memoria e innovazione. Talk con Fuensanta Nieto ed Elisa Valero". L'incontro è stato organizzato dall'Archivio di Stato di Napoli, promosso dall'Ordine degli Architetti P. P. C. di Napoli, - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Palazzo Penne futura Casa dell’Architettura: «Due anni e i lavori saranno conclusi» - «Qui ducis vultus nec aspicis ista libenter omnibus invideas in- Scrive ilmattino.it
Napoli e le architetture lunari: foto di Tobias Zielony alla Galleria Lia Rumma - Tobias Zielony torna alla Galleria Lia Rumma di Napoli con la sua nuova mostra, il cui titolo, Overshoot, si riferisce all’ultima serie fotografica realizzata nella città partenopea nel 2024 e ... Segnala exibart.com
Torna Open House Napoli, il Festival dell'Architettura - Dal 18 al 20 ottobre, con visite guidate gratuite, il Festival dell'Architettura “Open House Napoli” porterà alla scoperta dell'immenso patrimonio architettonico, artistico e urbanistico della città, ... Lo riporta rainews.it