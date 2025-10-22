Arbitro Napoli Inter designato il fischietto del big match di sabato sera C’è un deja-vù dalla scorsa stagione
Inter News 24 Arbitro Napoli Inter: svelata la designazione completa del big match in programma sabato sera tra la prima e la seconda dello scorso campionato. Archiviata la pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions League, il Napoli di Antonio Conte deve subito voltare pagina. Tra meno di 72 ore, gli azzurri torneranno in campo al Diego Armando Maradona per affrontare l’Inter di Cristian Chivu nel big match valido per l’ottava giornata di Serie A. La gara, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18, rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre: i partenopei cercano riscatto dopo la delusione europea, mentre i nerazzurri vogliono confermare il primato in classifica e la striscia positiva di risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
PSV-Napoli ero ormai pronta a chiudersi sul punteggio di 6-2 quando l’arbitro ha assegnato 4 minuti di recupero prima del triplice fischio. Il significato della decisione del direttore di gara: https://fanpa.ge/PMDXE - facebook.com Vai su Facebook
Champions: Psv-Napoli all'arbitro tedesco Siebert. La partita martedì a Eindhoven alle 21 #ANSA - X Vai su X
Arbitro Napoli-Inter, designato Mariani per il big match del Maradona - 6 incassato in Champions per mano del PSV, ma non ci sarà tempo di leccarsi le ferite. Da ilmattino.it
Calcio: Mariani arbitra Napoli-Inter, Zufferli per il Milan - Inter, big match dell'8/a giornata della Serie A, in programma sabato alle 18. Riporta corrieredellosport.it
Serie A, le designazioni dell’8^ giornata: per Napoli-Inter c’è Mariani - Il big match dell’8^ giornata sarà sicuramente Napoli – Inter, con la sfida del Maradona che vedrà di fronte le due squadre che si sono contese lo ... Lo riporta gianlucadimarzio.com