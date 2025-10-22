Arbitri Serie A l’AIA prepara una nuova metodologia per contrastare le simulazioni Ecco come verranno punite
di Lorenzo Vezzaro Arbitri Serie A: previsto un nuovo modus operandi per contrastare il più possibile le ammonizioni. Si cambierà a partire da questo weekend. Il calcio italiano si prepara a introdurre una nuova misura disciplinare per contrastare le simulazioni in campo. Come riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore è emersa l’ipotesi di un ritorno alla prova tv, strumento che, pur essendo caduto in disuso con l’avvento del VAR, non è mai stato formalmente abolito e resta tecnicamente attivo nel regolamento federale. L’obiettivo è chiaro: punire comportamenti antisportivi che sfuggono alla valutazione diretta dell’arbitro e non vengono corretti dalla tecnologia. 🔗 Leggi su Internews24.com
