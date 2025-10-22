Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, esprime ferma contrarietà alla trasmissione, da parte di IrpiniAmbiente S.p.A., di fatture indirizzate ai Comuni irpini con la dicitura “integrazione – adeguamento PEF 2023”. Per il Comune di Montefredane, la richiesta ammonta a 54mila euro, ma il primo cittadino la definisce “illegittima” e “priva di efficacia giuridica”. Tale richiesta di pagamento – spiega Aquino – è da ritenersi illegittima, poiché non supportata da alcuna preventiva validazione o approvazione da parte dell’ATO Rifiuti Avellino. Il Piano Economico Finanziario 2023, già validato e approvato, è da considerarsi definitivo e vincolante ai fini tariffari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aquino contro IrpiniAmbiente: “Richiesta illegittima, l’ATO faccia chiarezza”