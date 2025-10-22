ApritiModa 2025 un weekend nei luoghi segreti del Made in Italy | da Armani a Zegna e Loro Piana ecco come visitare 100 atelier
In un’epoca in cui la moda è spesso accusata di aver perso l’anima, privilegiando il profitto sulla creatività e l’hype sulla sostanza, c’è un evento che rema in direzione ostinata e contraria. È ApritiModa, l’appuntamento che squarcia il velo di segretezza che avvolge il Made in Italy, aprendo al pubblico i cancelli di atelier, manifatture e archivi segreti. Per un weekend, il 25 e 26 ottobre, 100 luoghi magici in tutta Italia, dalla A di Armani alla Z di Zegna, sveleranno cosa c’è davvero “dietro le quinte” della moda, in un viaggio gratuito e aperto a tutti. L’idea è della giornalista Cinzia Sasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
