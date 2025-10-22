Apre in via Torelli il ristorante di ' Mercati di Città' | Per buone forchette e compagnia bella
“Per buone forchette e compagnia bella”: apre in via Torelli il nuovo ristorante dei Mercati di Città del titolare Luigi Giannatempo, in centro, a ridosso del quartiere ferrovia.A provare a riportare luce e vitalità in una zona teatro di innumerevoli gravi episodi, è l’apertura del nuovo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
