Apre ai Parioli la bipersonale Benedettis–Barchi per Rome Art Week

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppia personale introduce uno sguardo su relazioni e comunità: On “Society, Friendship, Love” approda a Roma con le opere di Claudio Benedettis ed Enzo Barchi, scelta della Galleria Apollina per la Rome Art Week. Vernissage giovedì 23 ottobre, ingresso libero, nello spazio di Via Antonio Bertoloni 45, nel cuore dei Parioli. Una mostra aperta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

