Apre ai Parioli la bipersonale Benedettis–Barchi per Rome Art Week
Una doppia personale introduce uno sguardo su relazioni e comunità: On “Society, Friendship, Love” approda a Roma con le opere di Claudio Benedettis ed Enzo Barchi, scelta della Galleria Apollina per la Rome Art Week. Vernissage giovedì 23 ottobre, ingresso libero, nello spazio di Via Antonio Bertoloni 45, nel cuore dei Parioli. Una mostra aperta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chiara Giordano @cgiordy apre una scuola di ballo (e non solo) ai Parioli con il compagno Andrea Evangelista @_andrea_evangelista E parla anche dell'affaire @raoulbovagram Chi c'era all'inaugurazione e tutto quello che è successo Il mio articolo #cafona - facebook.com Vai su Facebook